Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Lukrative Partners Group-Anlage? 08.10.2026 10:03:23

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.10.2025 wurde das Partners Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 038,50 CHF. Bei einem Partners Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,963 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 591,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 569,48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Partners Group einen Börsenwert von 15,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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