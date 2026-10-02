Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lohnende Richemont-Investition?
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02.10.2026 10:04:08
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 59,20 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Richemont-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,892 Richemont-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 923,14 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 01.10.2026 auf 173,05 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,31 Prozent zugenommen.
Richemont war somit zuletzt am Markt 105,12 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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