SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren

Richemont-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Richemont-Papier letztlich bei 64,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Richemont-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,468 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 371,23 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 16.04.2026 auf 153,30 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137,12 Prozent angezogen.

Insgesamt war Richemont zuletzt 89,95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at