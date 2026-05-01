Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lohnendes Richemont-Investment?
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01.05.2026 10:03:56
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Richemont-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Richemont-Papier bei 146,95 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,681 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 148,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,05 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 1,05 Prozent.
Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 85,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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