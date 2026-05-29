SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Richemont-Investment gewesen.

Die Richemont-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Richemont-Anteile an diesem Tag 149,70 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 6,680 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 105,54 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 28.05.2026 auf 165,50 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 105,54 CHF, was einer positiven Performance von 10,55 Prozent entspricht.

Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 97,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at