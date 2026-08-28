Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Performance im Blick
|
28.08.2026 10:03:39
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Richemont-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Richemont-Papier bei 103,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Richemont-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,805 Richemont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 494,68 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 84,95 Prozent gleich.
Am Markt war Richemont jüngst 112,33 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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