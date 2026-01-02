SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2024 wurden Richemont-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Richemont-Papier an diesem Tag bei 137,90 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,252 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 172,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,64 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,76 Prozent angewachsen.

Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

