WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

Profitabler Richemont-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2024 wurden Richemont-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Richemont-Papier an diesem Tag bei 137,90 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,252 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 172,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 247,64 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,76 Prozent angewachsen.

Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Richemont

17.12.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Richemont Overweight Barclays Capital
01.12.25 Richemont Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:05 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:36 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
16:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
