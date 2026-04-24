Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Performance unter der Lupe 24.04.2026 10:03:40

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Richemont-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Richemont-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145,25 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 68,847 Richemont-Papiere. Die gehaltenen Richemont-Aktien wären am 23.04.2026 10 378,66 CHF wert, da der Schlussstand 150,75 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 378,66 CHF, was einer positiven Performance von 3,79 Prozent entspricht.

Richemont war somit zuletzt am Markt 89,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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