Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Richemont-Anlage unter der Lupe
|
26.12.2025 10:03:34
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Richemont-Papier bei 71,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Richemont-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,899 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 363,45 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 23.12.2025 auf 170,05 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 136,34 Prozent zugenommen.
Am Markt war Richemont jüngst 99,80 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
Analysen zu Richemontmehr Analysen
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
