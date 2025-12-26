Richemont Aktie

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

Richemont-Anlage unter der Lupe 26.12.2025 10:03:34

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Richemont-Papier bei 71,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Richemont-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,899 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 363,45 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 23.12.2025 auf 170,05 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 136,34 Prozent zugenommen.

Am Markt war Richemont jüngst 99,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Richemont

Aktien in diesem Artikel

Richemont 180,05 -0,08% Richemont

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

