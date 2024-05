SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.05.2019 wurde die Richemont-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,18 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,049 Richemont-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2024 auf 132,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 867,80 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,78 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Richemont betrug jüngst 6,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at