Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Rentable Richemont-Anlage?
|
16.01.2026 10:03:45
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Richemont-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,215 Richemont-Aktien im Depot. Die gehaltenen Richemont-Papiere wären am 15.01.2026 207,23 CHF wert, da der Schlussstand 170,55 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 107,23 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Richemont belief sich zuletzt auf 102,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
