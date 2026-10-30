SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richemont-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,80 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,321 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 164,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 370,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153,70 Prozent gesteigert.

Richemont wurde am Markt mit 96,69 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at