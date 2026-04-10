Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lohnender Richemont-Einstieg?
|
10.04.2026 10:03:36
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Richemont-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 93,22 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 1,073 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,98 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 09.04.2026 auf 151,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 61,98 Prozent gestiegen.
Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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