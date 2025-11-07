Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Anlage 07.11.2025 10:04:27

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richemont-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 127,75 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,783 Richemont-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 122,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,45 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 93,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Richemont

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten

Analysen zu Richemontmehr Analysen

16.10.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
06.10.25 Richemont Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Richemont Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richemont 167,50 -1,09% Richemont

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen