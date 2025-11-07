Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Langfristige Anlage
|
07.11.2025 10:04:27
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 127,75 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,783 Richemont-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 122,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,45 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 93,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
Analysen zu Richemontmehr Analysen
