SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verlieren können.

Die Richemont-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 182,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Richemont-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,549 Richemont-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,40 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 89,40 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,60 Prozent.

Richemont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at