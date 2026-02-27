Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lohnender Richemont-Einstieg?
|
27.02.2026 10:03:43
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verloren
Die Richemont-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 182,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Richemont-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,549 Richemont-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,40 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 89,40 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,60 Prozent.
Richemont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Richemont
Nachrichten zu Richemont
|
27.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich fester (finanzen.at)