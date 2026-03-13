Roche Aktie
|Profitables Roche-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Roche-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 246,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,065 Roche-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 318,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 293,50 CHF wert. Mit einer Performance von +29,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 252,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
