SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Roche-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 246,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,065 Roche-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 318,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 293,50 CHF wert. Mit einer Performance von +29,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 252,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at