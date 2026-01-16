SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Roche-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 256,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,986 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 345,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 477,58 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,78 Prozent erhöht.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 273,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at