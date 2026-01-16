Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Roche-Investmentbeispiel
|
16.01.2026 10:03:45
SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 256,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,986 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 345,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 477,58 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,78 Prozent erhöht.
Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 273,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)