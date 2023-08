SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht

Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Roche-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Roche-Aktie bei 240,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,415 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,97 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 24.08.2023 auf 260,15 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,97 Prozent.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 209,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at