WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Lukrative Roche-Anlage? 23.01.2026 10:04:02

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Roche-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Roche-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 274,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,364 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,79 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 22.01.2026 auf 347,90 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 26,79 Prozent gleich.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 274,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

