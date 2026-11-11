SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sandoz-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Sandoz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sandoz-Anteile betrug an diesem Tag 54,64 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,830 Sandoz-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,60 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,60 Prozent zugenommen.

Am 04.10.2023 fand der erste Handelstag der Sandoz-Aktie an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Sandoz-Anteilsschein bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at