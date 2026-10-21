Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Frühes Investment
|
21.10.2026 10:03:28
SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Sandoz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sandoz-Anteile bei 27,31 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,662 Sandoz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 77,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 282,44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 182,44 Prozent gestiegen.
Am 04.10.2023 fand der erste Handelstag des Sandoz-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sandoz-Aktie belief sich damals auf 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandoz
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
21.10.26
|SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
21.10.26
|SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sandoz
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sandoz
|85,98
|2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.