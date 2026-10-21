SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sandoz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Sandoz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sandoz-Anteile bei 27,31 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,662 Sandoz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 77,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 282,44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 182,44 Prozent gestiegen.

Am 04.10.2023 fand der erste Handelstag des Sandoz-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sandoz-Aktie belief sich damals auf 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at