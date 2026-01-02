Sika Aktie

Performance im Blick 02.01.2026 10:03:35

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sika gewesen.

Am 02.01.2016 wurde das Sika-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,33 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,657 Sika-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 269,50 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 30.12.2025 auf 162,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169,50 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 26,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

