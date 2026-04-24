SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.04.2016 wurden Sika-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Sika-Aktie letztlich bei 66,93 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,940 Sika-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 203,68 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 23.04.2026 auf 147,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +120,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 23,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at