SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Sika-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sika-Anteile bei 67,73 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,476 Sika-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (165,50 CHF), wäre das Investment nun 244,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 144,34 Prozent gesteigert.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at