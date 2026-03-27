Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Investition
|
27.03.2026 10:05:09
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Sika-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sika-Aktie bei 62,72 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,594 Sika-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 129,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,20 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 107,20 Prozent.
Sika wurde am Markt mit 20,85 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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