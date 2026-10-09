Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Anlage im Blick
|
09.10.2026 10:04:05
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Sika-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 78,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,821 Sika-Aktien. Die gehaltenen Sika-Anteile wären am 08.10.2026 2 190,38 CHF wert, da der Schlussstand 170,85 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119,04 Prozent vermehrt.
Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: So performt der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|SMI aktuell: SMI legt am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sika AG
|187,05
|2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.