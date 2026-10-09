Sika Aktie

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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Sika-Anlage im Blick 09.10.2026 10:04:05

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Sika-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 78,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,821 Sika-Aktien. Die gehaltenen Sika-Anteile wären am 08.10.2026 2 190,38 CHF wert, da der Schlussstand 170,85 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119,04 Prozent vermehrt.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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