Sika Aktie

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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Hochrechnung 16.10.2026 10:03:30

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Sika-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sika-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 176,55 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 56,641 Sika-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 10 271,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 181,35 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,72 Prozent zugenommen.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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