Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Profitable Sika-Anlage?
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22.05.2026 10:04:00
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sika-Aktie bei 71,43 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139,991 Sika-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.05.2026 19 976,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 142,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,77 Prozent.
Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 22,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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