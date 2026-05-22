SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sika-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sika-Aktie bei 71,43 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139,991 Sika-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.05.2026 19 976,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 142,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,77 Prozent.

Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 22,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at