Sika-Performance 20.02.2026 10:04:15

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sika-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sika-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 248,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sika-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,023 Sika-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 614,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 152,75 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 38,56 Prozent.

Der Börsenwert von Sika belief sich jüngst auf 24,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

