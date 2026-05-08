SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 08.05.2023 wurden Sika-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 249,10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,401 Sika-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 145,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 23,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at