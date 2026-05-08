Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Langfristige Performance
|
08.05.2026 10:03:59
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren
Am 08.05.2023 wurden Sika-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 249,10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,401 Sika-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 145,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,63 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 23,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
08.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Verluste in Zürich: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
06.05.26
|SIX-Handel: SLI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.05.26