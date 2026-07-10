Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Profitable Sika-Anlage?
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10.07.2026 10:04:08
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 5 Jahren verloren
Das Sika-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sika-Aktie bei 309,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sika-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,324 Sika-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 161,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,14 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 47,86 Prozent.
Insgesamt war Sika zuletzt 26,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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