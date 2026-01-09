Sika Aktie
09.01.2026 10:05:10
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Sika-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 217,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, befänden sich nun 4,604 Sika-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sika-Aktien wären am 08.01.2026 748,16 CHF wert, da der Schlussstand 162,50 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 25,18 Prozent gleich.
Am Markt war Sika jüngst 26,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
