Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 09.01.2026 10:05:10

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor einem Jahr verloren

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sika-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 217,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, befänden sich nun 4,604 Sika-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sika-Aktien wären am 08.01.2026 748,16 CHF wert, da der Schlussstand 162,50 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 25,18 Prozent gleich.

Am Markt war Sika jüngst 26,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sika AG

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten