SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sika-Investment gewesen.

Die Sika-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 273,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Sika-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,652 Sika-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 140,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 514,79 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 514,79 CHF, was einer negativen Performance von 48,52 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 22,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at