SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Sika-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sika-Papier an diesem Tag 230,60 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,337 Sika-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 159,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 690,81 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 30,92 Prozent vermindert.

Sika wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,30 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at