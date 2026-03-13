SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Sika-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Sika-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Sika-Anteile bei 250,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Sika-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,990 Sika-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2026 auf 137,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 547,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,27 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 21,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

