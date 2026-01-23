Sika Aktie

Lohnende Sika-Anlage? 23.01.2026 10:04:02

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sika-Investment gewesen.

Das Sika-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 247,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,404 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (148,80 CHF), wäre die Investition nun 60,10 CHF wert. Mit einer Performance von -39,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Sika jüngst 23,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sika AG

