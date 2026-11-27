Bei einem frühen Sika-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sika-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 357,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 27,980 Sika-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 189,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 313,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -46,87 Prozent.

Sika wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,79 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at