WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

Hochrechnung 06.02.2026 10:04:18

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Sika-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.02.2025 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sika-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,863 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 6 630,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154,70 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 33,69 Prozent.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

