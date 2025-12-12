SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sonova eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sonova-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Sonova-Aktie letztlich bei 121,29 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,245 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 657,99 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 11.12.2025 auf 201,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,80 Prozent.

Der Börsenwert von Sonova belief sich zuletzt auf 11,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

