Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Profitable Sonova-Investition?
|
09.01.2026 10:05:10
SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sonova-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 121,29 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,245 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 211,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 742,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,21 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Sonova belief sich zuletzt auf 12,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sonova Holding AG
Nachrichten zu Sonova AG
|
02.01.26
|SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|SIX-Handel: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
30.12.25