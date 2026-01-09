Sonova Aktie

Profitable Sonova-Investition? 09.01.2026 10:05:10

SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sonova-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 121,29 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,245 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 211,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 742,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,21 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Sonova belief sich zuletzt auf 12,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

