Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Frühe Anlage
|
06.02.2026 10:04:18
SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sonova-Anteile 117,72 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84,951 Sonova-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 737,72 CHF, da sich der Wert einer Sonova-Aktie am 05.02.2026 auf 208,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 77,38 Prozent.
Der Marktwert von Sonova betrug jüngst 12,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
