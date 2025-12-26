SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Sonova-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 216,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,462 Sonova-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,01 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 23.12.2025 auf 205,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 95,01 CHF, was einer negativen Performance von 4,99 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Sonova betrug jüngst 12,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at