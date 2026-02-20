SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Sonova eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 20.02.2023 wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sonova-Aktie betrug an diesem Tag 238,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,196 Sonova-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 823,33 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 19.02.2026 auf 196,20 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 17,67 Prozent.

Am Markt war Sonova jüngst 11,67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at