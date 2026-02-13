SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Sonova-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Sonova-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sonova-Anteile bei 302,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sonova-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,330 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (200,90 CHF), wäre das Investment nun 66,33 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 66,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 33,67 Prozent.

Sonova markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at