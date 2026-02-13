Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 13.02.2026 10:03:58

SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Sonova-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Sonova-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sonova-Anteile bei 302,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sonova-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,330 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (200,90 CHF), wäre das Investment nun 66,33 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 66,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 33,67 Prozent.

Sonova markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sonova Holding AG

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten