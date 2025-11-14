Sonova Aktie

Sonova

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

Frühe Investition 14.11.2025 10:03:43

SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sonova gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Sonova-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 133,21 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sonova-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,751 Sonova-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,80 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 13.11.2025 auf 218,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,80 Prozent angezogen.

Sonova wurde am Markt mit 13,13 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sonova Holding AG

