SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Sonova-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sonova-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Sonova-Anteile bei 231,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,433 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sonova-Papiers auf 222,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,28 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 3,72 Prozent gleich.

Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at