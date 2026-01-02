Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Frühes Investment
|
02.01.2026 10:03:35
SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Sonova-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 230,00 CHF wert. Bei einem Sonova-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,435 Sonova-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (207,10 CHF), wäre die Investition nun 90,04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,96 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Sonova jüngst 12,35 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sonova Holding AG
