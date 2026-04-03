Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Lohnende Swiss Life-Investition?
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03.04.2026 10:03:38
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 03.04.2023 wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Life-Papiers betrug an diesem Tag 559,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,787 Swiss Life-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 578,27 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 02.04.2026 auf 883,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,83 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24,68 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag des Swiss Life-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Swiss Life-Papiers lag damals bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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