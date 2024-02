SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Swiss Life-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Swiss Life-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 409,19 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,244 Swiss Life-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.02.2024 auf 631,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,21 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,21 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Swiss Life betrug jüngst 17,62 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at