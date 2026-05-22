Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Frühes Investment
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22.05.2026 10:04:00
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Swiss Life-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 825,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,121 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 395,15 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 21.05.2026 auf 857,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,95 Prozent.
Jüngst verzeichnete Swiss Life eine Marktkapitalisierung von 23,77 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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